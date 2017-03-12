"Resbash"-Во время паводка в Уфе может подтопить более 900 домов

16:13:20

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14.03.17 14:37
Власти Уфы назвали дороги, которые отремонтируют в нынешнем году
14.03.17 14:17
В Уфе за нарушение правил благоустройства взыскано более 20 миллионов рублей
14.03.17 14:16
Реки в Уфе могут подняться до восьми метров
14.03.17 13:06
Утром деньги, а мясо?
14.03.17 12:30
Во время паводка в Уфе может подтопить более 900 домов
14.03.17 11:51
Житель Стерлибашевского района пришёл к знакомому в гости и зарезал другого гостя
14.03.17 11:39
Экологические субботники стартуют в Башкирии 8 апреля
14.03.17 11:33
В Башкирии сократили срок перечисления материнского капитала
14.03.17 11:22
Театральная жизнь бестселлера Гузель Яхиной начнется на башкирской сцене
14.03.17 10:46
Рустэм Хамитов обсудил с главой МИД евразийское сотрудничество
14.03.17 10:29
Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправятся в турне по городам республики
14.03.17 09:51
В Башкирии водитель опрокинул «девятку». Пострадали два человека
14.03.17 09:02
В Татышлах после реконструкции открылся ЗАГС
13.03.17 16:45
Не там улёгся спать и поплатился жизнью
13.03.17 16:32
В Башкирии капремонт нынче пройдет в 1 тыс. 203 домах
13.03.17 16:12
Жительница Башкирии зарезала пожилого супруга
13.03.17 16:09
В Уфе семье с двумя инвалидами семь лет не давали квартиру
13.03.17 16:08
В Башкирии малоимущим семьям предоставят бесплатных нянь
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 14:48
У жительницы Стерлитамака вскрыли гараж с куртками
13.03.17 14:33
В Кумертау до смерти избили чемпиона мира по пауэрлифтингу
13.03.17 14:26
В Башкирии представят лучшие проекты в социальной сфере
13.03.17 14:15
В Башкирии в среду значительно потеплеет
13.03.17 13:54
В Уфе мужчина расхаживал по городу с заряженным «обрезом»
13.03.17 13:24
Житель Башкирии убил односельчанина, не вернувшего ему тысячу рублей
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
13.03.17 12:58
Башкирские тепличники — лучшие в ПФО
13.03.17 12:54
Дети - инвалиды Зауралья побывали "В гостях у Весны"
13.03.17 12:33
В Уфе определены места затопления во время паводка
13.03.17 12:09
В Уфе управляющая компания самовольно завысила плату за содержание дома
13.03.17 11:47
В Башкирии водитель отсудил у организации 400 тысяч за полученную на работе травму
13.03.17 10:53
В Уфе водитель автобуса сбил школьницу
13.03.17 10:46
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для строительной отрасли
13.03.17 10:45
В Уфе осуждён грабитель ювелирных салонов
12.03.17 20:45
В Башкирии «Земля Урал-Батыра» стала заповедной
12.03.17 20:05
В Башкирии пьяный дон жуан поехал к возлюбленной на угнанном автомобиле
12.03.17 19:53
В Башкирии продукты республиканского производства стала доставлять автолавка
12.03.17 14:53
В Уфе «трудных» подростков научат позитивно мыслить
12.03.17 10:42
В Башкирском театре кукол прошла премьера спектакля «Тысяча и одна ночь»
11.03.17 20:01
В Стерлитамаке пенсионерка получила серьёзные травмы после наезда «Нексии»
11.03.17 19:54
«Башнефть» в очередной раз подняла цены на бензин
11.03.17 14:13
В правительстве Башкирии разъяснили, какие семьи получат 300 тысяч рублей за рождение первенца
11.03.17 13:46
В Башкирии полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя
11.03.17 10:02
В Уфе на железной дороге построили современный пешеходный переход
11.03.17 09:56
В Уфе цыганки украли у пенсионерки золото, оставив «взамен» конфету
11.03.17 09:41
В Нефтекамске начальник УЖХ осуждён за длинные сосульки
11.03.17 09:34
Житель Октябрьского осуждён за нападение на полицейского
11.03.17 09:29
В Уфе налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки
11.03.17 00:21
В Уфе аферистка завладела 100 тысячами рублей пенсионерки
11.03.17 00:03
Буздякские огурцы отправили «налево» - в Москву
10.03.17 16:27
Уфимец, напавший с ножом на директора бара, ждёт суда
10.03.17 15:15
В Уфе пройдёт акция в помощь бездомным
10.03.17 14:23
В Уфе молодой человек зарезал пенсионера за оскорбление его сожительницы
10.03.17 14:17
Три человека предстанут перед судом за нападение и похищение в Уфе жителя Саратова
10.03.17 12:45
Хранение трёх граммов наркотиков привело уфимца к четырём годам колонии
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