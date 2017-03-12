Во время паводка в Уфе может подтопить более 900 домов

Высота снега по бассейну Белой в этом году на 50% выше нормы.

Башгидромет дал сведения, согласно которым запасы воды в снежном покрове в бассейне Белой на 48% выше средних многолетних значений. Высота снега в по бассейну реки составляет около 102 см, это на 50% выше нормы.

При таком количестве снега и неблагоприятном развитии ситуации в зоне затопления в Уфе могут оказаться 932 жилых дома с населением 3 277 человек, а также 33 организации.

Помимо дороги в поселок Козарез, Кооперативной поляны, Затона, Нижегородки и Максимовки также возможен перелив дорог по ул. Новгородская и на Демское лесничество. В Кировском возможно подтопит микрорайон Третья пристань.