Житель Стерлибашевского района пришёл к знакомому в гости и зарезал другого гостя

Сейчас он содержится под стражей, на него завели уголовное дело.

На днях 42-летний житель Стерлибашевского района пришел в к своему знакомому, дом которого правоохранительные органы характеризуют как притон. Там находилось еще несколько гостей, во время застолья между ними вспыхнула массовая драка. В потасовке обвиняемый ударил ножом 35-летнего противника, тот скончался на месте, сообщили «РБ» в республиканском следкоме.

Сейчас идет следствие, обвиняемый взят под стражу, на него завели уголовное дело.