В Башкирии сократили срок перечисления материнского капитала

Срок перечисления материнского капитала начиная с 14 марта сокращен до десяти рабочих дней, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по республике.

Изменения внесены постановлением правительства России. Ранее на рассмотрение заявления о распоряжении материнским капиталом отводился месяц и еще месяц - на перечисление средств. Теперь деньги должны перечисляться в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Таким образом, срок с момента подачи заявления до получения средств не может превышать месяца и десяти дней.

Изменения касаются всех направлений: улучшения жилищных условий, оплаты образовательных услуг для детей и товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.

По словам члена правления Пенсионного фонда России, управляющего отделением по республике Фоата Хантимерова, только за два месяца нынешнего года принято 4 тыс. 359 решений. Большинство семей намерено направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, 194 семьи - на образование детей, из них 28 - на плату за детский сад.