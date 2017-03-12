В Башкирии водитель опрокинул «девятку». Пострадали два человека

Авария произошла вечером 13 марта в Туймазинском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы 55-летний местный житель, управляя ВАЗом девятой модели не справился с управлением и совершил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и его 25-летний пассажир госпитализированы с травмами.

За прошедший понедельник в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Задержаны 65 пьяных водителей.