В Татышлах после реконструкции открылся ЗАГС

В районе предвидят увеличение количества браков.

После длмительной реконструкции районного центра культуры в Татышлах на прежнее место пропискм вернулся отдел ЗАГС, сообщает министерство юстиции РБ.

- Для нас это очень большое и важное событие, - говорит заведующая Гузель Гапйнаншина. - Несколько лет мы ютились в кабинете администрации района. А свадьбы татышлинцы празднуют широко, приглашая всю родню. Естественно, всем на церемонию попадать не удавалось. Зато теперь у нас - простороный зал, уже сам по себе настраивающий на торжественный лад. Сразу отмечу: уже увеличилось количество заявлений о браке. А первые пары, которые у нас зарегистрируются, получат специальные призы от администрации района.