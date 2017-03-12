В Башкирии капремонт нынче пройдет в 1 тыс. 203 домах

1 тыс. 203 многоквартирных дома вошли в программу капитального ремонта в нынешнем году, сообщает пресс-служба правительства.

На эти цели будет направлено более 2,7 млрд рублей. По словам министра ЖКХ республики Сергея Афонина, изменился и порядок отбора подрядных организаций: сначала формируется реестр квалифицированных подрядчиков, а затем проводится конкурс по объектам капремонта. На данный момент в реестр вошли 45 подрядных организаций.

Напомним, что в минувшем году на капремонт была направлена аналогичная сумма. В порядок приведены 1 тыс. 202 дома общей площадью более 4 млн квадратных метров.