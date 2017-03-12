|
|
НОВОСТИ
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
11.03.17 14:13
В правительстве Башкирии разъяснили, какие семьи получат 300 тысяч рублей за рождение первенца
10.03.17 11:47
В Башкирии водитель предстанет перед судом за два ДТП, совершённых в пьяном состоянии
|
13.03.17 | 16:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Не там улёгся спать и поплатился жизнью
Житель Уфы арестован по обвинению в убийстве знакомого.
По версии следствия, ночью 11 марта 35-летний житель Калининского района привел в гости 30-летнего знакомого. После обильных возлияний гость, изрядно охмелев, решил отдохнуть и лег на кровать, где спала мать хозяина. С перепугу женщина закричала, хозяин схватил нож и ударил гостя.
Потерпевший скончался на месте, установлено, что злоумышленник ранее уже судим за аналогичное преступление и условно-досрочно освободился два года назад.
Возбуждено уголовное дело,подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили «РБ» в республиканском следкоме.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
|
AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29