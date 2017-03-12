Не там улёгся спать и поплатился жизнью

Житель Уфы арестован по обвинению в убийстве знакомого.

По версии следствия, ночью 11 марта 35-летний житель Калининского района привел в гости 30-летнего знакомого. После обильных возлияний гость, изрядно охмелев, решил отдохнуть и лег на кровать, где спала мать хозяина. С перепугу женщина закричала, хозяин схватил нож и ударил гостя.

Потерпевший скончался на месте, установлено, что злоумышленник ранее уже судим за аналогичное преступление и условно-досрочно освободился два года назад.

Возбуждено уголовное дело,подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили «РБ» в республиканском следкоме.