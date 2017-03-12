В Уфе семье с двумя инвалидами семь лет не давали квартиру

Проверку по жалобе уфимки о нарушении жилищных прав ее семьи провела прокуратура Орджоникидзевского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Муж и сын женщины страдают тяжелой формой хронического заболевания и признаны инвалидами. По закону они имеют право на внеочередное получение отдельного жилого помещения по договору социального найма. Однако администрация Уфы в течение семи лет не обеспечивала их жильем. Граждане были вынуждены жить в комнате общежития площадью 13 квадратных метров.





Прокурор района обратился в суд, потребовав предоставления им благоустроенного жилого помещения. Суд с доводами согласился.



Семье предоставлена трехкомнатная квартира в новом доме площадью 68 квадратных метров.