Жительница Башкирии зарезала пожилого супруга

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» в отношении 70-летней женщины.

Вечером 9 марта в одном из домов села Трунтаишево Альшеевского района 75-летний мужчина в пьяном состоянии стал требовать у супруги денег на выпивку. Сельчанин становился все агрессивнее и в итоге его жена взяла нож и нанесла удар в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, с подозреваемой взята подписка о невыезде, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.