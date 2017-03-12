В Башкирии малоимущим семьям предоставят бесплатных нянь

Услуги социальной няни предоставят семьям с детьми до трех лет и детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба минтруда республики.

Бесплатная няня положена только малоимущим семьям. Родители смогут оставить с ней ребенка и отлучиться по своим делам максимум на 3,5 часа. Воспользоваться этой возможностью можно восемь раз в месяц.





В нынешнем году помощь социальной няни смогут получить 2 тыс. 145 семей республики. Если же семье нужна помощница больше чем на 3,5 часа, ее могут предоставить родителям на платной основе. Стоимость услуг в среднем по республике составляет от 40 до 150 рублей в час.





Заявление на услуги няни следует подавать в центр социальной помощи семье и детям по месту жительства.