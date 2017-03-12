У жительницы Стерлитамака вскрыли гараж с куртками

Молодая женщина пошла на городской рынок за продуктами. Там ей попался незнакомец продававший куртки по 400-700 рублей, сообщают в МВД по республике.

Женщину удивили не цены, а сами куртки, которые очень сильно напоминали те, что она хранила в гараже. Дама тут же выехала к месту хранения товара и обнаружила его пустым. Пострадавшая кинулась к охране рынка, а те вызвали полицию. 59-летный житель города Салавата был задержан.

Выяснилось, что мужчина приехал в Стерлитамак на заработки. Но быстро вернулся к старому промыслу. Вооружившись ломом, мужчина вскрыл один примеченных гаражей и обнаружил склад новой одежды. За добычей он пришел на следующий день. Взяв такси на остановке, он представился предпринимателем и вывез якобы свой товар на съемную квартиру. Оттуда он носил товар на рынок для продажи.

Горе-грабитель уже дал признательные показания.