В Кумертау до смерти избили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Он с другом пришел в один из ночных баров и привлек внимание пьяной компании.

Драка произошла в ночь с 5 на 6 марта. 28-летний спортсмен, чемпион мира по пауэрлифтингу, Владислав Строин зашел с другом в караоке-бар «Соло» и привлек внимание пьяной компании. Вспыхнула драка, в ходе которой спортсмену нанесли тяжкие телесные повреждения, он скончался в больнице через два дня. Его друг получил множественные ушибы и ссадины.

Как пояснили «РБ» в республиканском следственном комитете один из нападавших задержан, ему уже предъявили обвинение. Двое его сообщников находятся в розыске.