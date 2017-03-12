В Уфе мужчина расхаживал по городу с заряженным «обрезом»

Прокуратура города утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Янаула, обвиняемого по статье «незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия».

В декабре прошлого года в вечернее время в Лесном проезде полицейские остановили мужчину, который привлек их внимание тем, что его лицо было закрыто медицинской маской, а из рюкзака выступал предмет, похожий на оружие. При проверке документов мужчина пытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

При личном досмотре из его рюкзака был изъят «обрез» охотничьего ружья с заряженными боевыми патронами. По словам обвиняемого, оружие он нашел в квартире родственника и хотел его продать. Теперь он предстанет перед судом – уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.