Житель Башкирии убил односельчанина, не вернувшего ему тысячу рублей

Следственные органы предъявили 48-летнему мужчине обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вечером 8 марта житель Аскинского района пришел домой к 62-летнему односельчанину и попросил вернуть тысячу рублей, которые пенсионер брал на покупку спиртного, либо отдать алкоголь. Пенсионер ответил, что потерял деньги. Между находившимися на тот момент пьяными мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость до смерти избил должника.

Подозреваемый помещен под стражу, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.