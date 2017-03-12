Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность

По этому факту возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» и АО «Башкиравтодор» заключили госконтракт на строительство автодороги «Бирск-Тастуба-Сатка» на участке местности обход с.Караидель с мостом через р.Уфу в Караидельском районе.

В декабре прошлого года года должностные лица ГКУ «УДХ РБ» подписали документы о приемке выполненных работ, а на счет АО «Башкиравтодор» из республиканского и федерального бюджетов были перечислены свыше 200 миллионов рублей.

Однако «Башкиравтодор» работ на такую сумму выполнить не успел, а акт приемки подписали без проверки их фактического объема, сообщили «РБ» в следственном комитете республики.

Сейчас проводятся следствие и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Лица, причастные к его совершению пока неизвестны, их тоже устанавливают. Как поясняли нам в следкоме, скорее всего, они состоят в руководстве УДХ РБ.