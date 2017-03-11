Башкирские тепличники — лучшие в ПФО

По объемам производства овощей закрытого грунта Башкортостан на второй позиции в России после Краснодарского края и на первой — в Приволжском округе (ПФО), отмечают в пресс-службе минсельхоза РБ.

В прошлом году республиканские овощеводы собрали в общей сложности 360 тысяч тонн овощей, в том числе на открытом грунте – порядка 280 тысяч тонн, защищенном – 77 тысяч тонн.



В целом, по производству овощей республика занимает 14 место в стране и четвертое — в ПФО. Уже в этом году производство тепличных овощей в регионе запланировано довести до 80 тысяч тонн, отметили в аграрном ведомстве.