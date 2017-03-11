В Уфе управляющая компания самовольно завысила плату за содержание дома

Проверку по обращению жителя дома по улице Шмидта, 16/1 о неправомерных действиях управляющей организации провела прокуратура Ленинского района Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Собственники квартир в доме платили за содержание и ремонт около 20 рублей на квадратный метр. В июле прошлого года управляющая компания «Интеграл-Жилфонд-Сервис-З» самовольно завысила плату на 5 процентов. При этом она незаконно сослалась на решение общего собрания собственников, при проведении которого отсутствовал кворум.





Прокуратура района возбудила в отношении компании административное дело за нарушение порядка ценообразования. Она оштрафована на 100 тыс. рублей. Жильцам сделан перерасчет.