В Башкирии водитель отсудил у организации 400 тысяч за полученную на работе травму

Верховный суд республики утвердил решение Краснокамского межрайонного суда, обязавшего выплатить пострадавшему денежную компенсацию.

В феврале 2012 года водитель ООО «Арланское управление технологического транспорта» заливал в автоцистерну КамАЗа воду. Из-за порыва шланга часть жидкости вытекла на поверхность и замерзла, мужчина поскользнулся и упал с крыши автоцистерны. Пострадавший получил тяжелую травму позвоночника и был признан инвалидом 3 группы.

Одной из причин произошедшего стало неудовлетворительное содержание компанией рабочей площадки и отсутствие должного контроля за техсостоянием оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием выплаты 64-летнему мужчине денежной компенсации. Суд взыскал с ООО «Таргин Логистика», являющееся правопреемником реорганизованного ООО «Арланское управление технологического транспорта» 400 тысяч рублей.