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13.03.17 | 10:53 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе водитель автобуса сбил школьницу
Происшествие случилось вечером 12 марта, сообщает республиканская госавтоинспекция.
На улице Транспортной уфимец за рулем автобуса «Мерседес» совершил наезд на ученицу восьмого класса. Предположительно, несовершеннолетняя переходила дорогу в неположенном месте. Она госпитализирована с травмами.
За прошедшее воскресенье в республике зарегистрировано пять автоаварий, в которых такое же количество человек пострадали. Задержаны 82 пьяных водителя.
Автор: Марат САТТАРОВ
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