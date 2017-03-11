В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для строительной отрасли

13.03.17 В Башкирии 20 студентов получат российские гранты для реализации инновационных разработок

13.03.17 Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации

13.03.17 Башкирия заняла 62-е место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России

13.03.17 Башкирский рапирист Искандер Ахметов завоевал золото чемпионата Европы по фехтованию

13.03.17 В Крыму закрывают представительство Башкирии

13.03.17 «Уфа» обыграла «Крылья Советов» 1:0

13.03.17 Галим Якупов назначен заместителем руководителя агентства печати и СМИ РБ

13.03.17 Республиканский музей Боевой Славы проводит конкурс макетов "Боевые крылья России"