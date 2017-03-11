В Уфе осуждён грабитель ювелирных салонов

Орджоникидзевский райсуд столицы признал 39-летнего Павла Сварича виновным по статье «разбой в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В апреле и мае прошлого года злоумышленник, скрыв лицо медицинской маской и капюшоном, врывался в ювелирные салоны с пневматическим пистолетом и требовал передать ему золотые украшения. К охранникам, которые пытались его остановить, он применял электрошокер.

Сварич в общей сложности украл драгоценностей на два миллиона рублей. Он сбывал ювелирные украшения в ломбардах Екатеринбурга, используя чужой паспорт.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал возместить причиненный ущерб.