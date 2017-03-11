В Башкирии «Земля Урал-Батыра» стала заповедной

В правительстве Республики Башкортостан подписано постановление об отнесении достопримечательного места «Земля Урал-Батыра» (Бурзянский район) к историко-культурным заповедникам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Земля Урал-Батыра» - это территория вокруг знаменитй Каповой пещеры (Шульган-Таш). На ней сохранился уникальный нетронутый природный ландшафт. На территории развито самобытное традиционное хозяйство - коневодство, бортничество, охота. Здесь насчитывают 17 объектов археологического наследия, семь объектов природного (спелеологического) наследия, три особо охраняемых природных территории, пять населенных пунктов.



Напомним, в 2015 году приказом министерства культуры Республики Башкортостан достопримечательное место «Земля Урал-Батыра» было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А в этом году эксперты на основе фактов и сведений, установленных в результате анализа исторических, архивных и проектных материалов, натурных исследований дали положительное заключение об обоснованности отнесения достопримечательного места «Земля Урал Батыра» к историко-культурным заповедникам.