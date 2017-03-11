В Башкирии пьяный дон жуан поехал к возлюбленной на угнанном автомобиле

Дамы сердца он дома не застал, а вот полицейских на дороге "нашел"...

Задержанный на дороге полицейскими житель села Бакеево Стерлибашевского района пояснил, что в тот день выпил, а проходя по селу, заметил припаркованную «Ниву». Обнаружив, что автомобиль не закрыт, а ключи от зажигания вставлены в замок, он решил прокатиться в соседнее село к своей знакомой. Женщины дома не оказалось, тогда мужчина поехал дальше, вот тут-то он и был остановлен дорожными инспекторами.

Угонщик, как выяснилось, ранее был судим. Сейчас по факту последнего преступления возбуждено уголовное дело по статье «угон», сообщает пресс-служба МВД по РБ.