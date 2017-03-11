В Башкирии продукты республиканского производства стала доставлять автолавка

В начале марта состоялся первый выезд автолавки «Продукт Башкортостана». Она приняла участие в сельскохозяйственной ярмарке на одной из столичных торговых площадок, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей.



На прилавке автомагазина свою продукцию – выпечку, кондитерские изделия, салаты и напитки – представила кулинарная компания «Пышка», которая на протяжении многих лет является участником проекта «Продукт Башкортостана».



Организаторы уверены, что автолавка расширит возможности продвижения товаров под брендом «Продукт Башкортостана» на территории республики и за её пределами.