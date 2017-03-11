В Уфе «трудных» подростков научат позитивно мыслить

В ближайшие дни - 14 и 15 марта в Уфе пройдут весенние сборы подростков группы «социального риска», сообщает пресс-служба столичной администрации.

Мероприятия пройдут на базе школ №№ 61 и 83. Программа сборов состоит из двух частей.

Сначала специалисты центра «Индиго» проведут с ребятами занятия на тему «Экология и юность». "Задания будут направлены на формирование навыков позитивного мышления, активизации творческого мышления, развитие мировоззренческих, духовно-нравственных качеств личности", рассказали в пресс-службе.

Кроме того для подростков организуют экскурсию в Республиканский музей Боевой Славы.