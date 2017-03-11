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12.03.17 | 10:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирском театре кукол прошла премьера спектакля «Тысяча и одна ночь»
Спектакль категории 16+, для взрослых, на сцене театра был сыгран с перерывом в 20 с лишним лет, сообщает пресс-служба министерства культуры.
«Мы все с тоской вспоминаем вечерние спектакли, которые входили в программу основного репертуара - «Не бросай огонь, Прометей», «Коня диктатору!», «Белый пароход». Они составляли золотой фонд вечернего репертуара, это был расцвет театра», – заметил директор театра Альберт Имамтдинов.
– Сейчас все силы мы прикладываем, чтобы вернуть вечерние спектакли на сцену, в репертуаре появились «Урал Батыр», премьерная «Тысяча и одна ночь». Восстанавливаем спектакль «Индийская легенда», с которым мы гастролировали по Индии, куклы к этой постановке уже отреставрированы. В любом случае, театр старается развивать как вечерние, так и камерные спектакли, для самых маленьких, – сообщил А. Имамтдинов.
Для постановки нового спектакля в театр кукол был приглашен талантливый тандем – режиссер, лауреат премии «Золотая Маска» Петр Васильев (Петрозаводск) и художник, лауреат премии «Золотая Маска» Алевтина Торик (Санкт-Петербург). В результате "ожившие куклы, красочные костюмы, переплетаясь с музыкой и умелой игрой актёров, явили собой сильную и качественную работу", отметили в пресс-службе.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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