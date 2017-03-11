В Башкирском театре кукол прошла премьера спектакля «Тысяча и одна ночь»

Спектакль категории 16+, для взрослых, на сцене театра был сыгран с перерывом в 20 с лишним лет, сообщает пресс-служба министерства культуры.

«Мы все с тоской вспоминаем вечерние спектакли, которые входили в программу основного репертуара - «Не бросай огонь, Прометей», «Коня диктатору!», «Белый пароход». Они составляли золотой фонд вечернего репертуара, это был расцвет театра», – заметил директор театра Альберт Имамтдинов.

– Сейчас все силы мы прикладываем, чтобы вернуть вечерние спектакли на сцену, в репертуаре появились «Урал Батыр», премьерная «Тысяча и одна ночь». Восстанавливаем спектакль «Индийская легенда», с которым мы гастролировали по Индии, куклы к этой постановке уже отреставрированы. В любом случае, театр старается развивать как вечерние, так и камерные спектакли, для самых маленьких, – сообщил А. Имамтдинов.