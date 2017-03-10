В Стерлитамаке пенсионерка получила серьёзные травмы после наезда «Нексии»

11.03.17 Сегодня - День работников органов наркоконтроля

11.03.17 Сегодня - День сотрудников частных охранных агентств

11.03.17 В Башкирии 20 студентов получат российские гранты для реализации инновационных разработок

11.03.17 Вице-мэр Уфы Александр Филиппов вызван на допрос к следователю СК‍

11.03.17 Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации

11.03.17 Башкирия заняла 62-е место в экологическом рейтинге всех 85 субъектов России

11.03.17 Под Уфой поезд сбил школьника

11.03.17 Башкирский рапирист Искандер Ахметов завоевал золото чемпионата Европы по фехтованию

11.03.17 В Крыму закрывают представительство Башкирии