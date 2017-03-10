«Башнефть» в очередной раз подняла цены на бензин

Ценники на заправках показывают стоимость литра топлива на 30 копеек больше относительно тех, к которым мы привыкли после недавнего повышения.

Последнее повышение на заправках наблюдалось 28 января, тогда цены были увеличены на 20 копеек за литр. Сегодня данные вновь обновились не в пользу автовладельцев – бензин АИ-92 нынче стоит 35 рублей 40 копеек, АИ-92 ATUM – 36 рублей.

Это уже третье повышение за год. Первое состоялось 20 января.