В правительстве Башкирии разъяснили, какие семьи получат 300 тысяч рублей за рождение первенца

Вице-премьер правительства Башкортостана Салават Сагитов разъяснил порядок получения и критерии нуждаемости семей в социальной выплате за рождение первого ребенка. Он рассказал об этом телеканалу БСТ.

Право на получение 300 тысяч рублей имеют молодые семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий по региональной программе «Молодая семья» в рамках всероссийской программы «Жилище». В республике она принята 31 декабря 2014 года. На сегодняшний день в этой программе более 2 тыс. молодых семей, которые не имеют собственных детей. В первую очередь они хотят приобрести жилье.

Салават Сагитов назвал четыре основных требования к семьям для получения выплаты:

1. Оба супруга должны быть гражданами России, проживающими на территории РБ.

2. Обоим супругам должно быть не более 35 лет.

3. Согласно статье 51 ЖК РФ, они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4. Семья не должна быть малоимущей – они должны быть способны улучшить свои жилищные условия.

По поводу последнего пункта вице-премьер отдельно отметил, что молодые люди должны быть платежеспособными, а денежная выплата является именно стимулированием рождения малыша при имеющейся ипотеке, строительстве или планирующейся покупке жилья.

Иногда семьям не хватает денег на первоначальный взнос или нет денег на погашение уже имеющейся ипотеки. 300 тысяч на сегодняшний день по меркам Уфы – это примерно 8 квадратных метров. Такая программа в Уфе действовала ранее и называлась «Жилье молодым уфимцам». Семьям за рождение первого ребенка выписывали 8-16 квадратных метров жилья.

Для того, чтобы стать участником этой программы, нужно обратиться в муниципалитет.

В очереди на данный момент стоит 2 тыс. 120 семей. Если с 1 января 2017 года у этих семей рождается ребенок, они имеют право на получение этой социальной выплаты. Отметим, что программа действует с 31 декабря 2014 года. То есть те, кто в 2015 и 2016 году стояли в очереди по программе улучшения жилья и сегодня у них родился ребенок, они автоматически являются получателями этой выплаты.

Пакет документов определен участием в программе «Молодая семья». Салават Сагитов подчеркнул, что участникам этой программы ничего дополнительно собирать не нужно. Тем, кто до 1 января 2019 года встанет в очередь на жилье и родит ребенка, также смогут получить эти выплаты.

Особо вице-премьер отметил, что матери-одиночки, родившие первого ребенка в указанный срок, не смогут получить деньги. Сейчас все государственные и региональные программы, в том числе «Стратегия-2030», направлены на укрепление и поддержку семей. То есть женщина, родившая ребенка одна, не будет иметь право на эту выплату – только семья, где есть муж и жена.

Молодые семьи будут получать выплаты на счет, с которого дальше смогут покрыть свои расходы. Это может быть жилье, которое уже куплено и находится в ипотеке. Это может быть строящееся жилье, которое строится самостоятельно или с помощью подрядчиков, или на первоначальный взнос на ипотеку.

Термин «остаток долга», о котором разгорелись споры на многочисленных форумах, не должен пугать. Если долг по ипотеке менее 300 тысяч, то семья получит сумму, равную остатку долга. Если долг составляет больше 300 тысяч, например, 2 миллиона, семья получит 300 тысяч полностью.