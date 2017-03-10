В Башкирии полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя

Сегодня рано утром сотрудники ДПС Нуримановского района на автодороге Уфа - Красная Горка - Павловка пытались остановить ВАЗ-2106. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские бросились в погоню, сообщив о ней всем ближайшим экипажам ДПС. Они обогнали правонарушителя в селе Красная Горка. Один из сотрудников вышел из машины и попытался остановить «Жигули», но водитель наехал на полицейского и продолжил движение. Ппи этом он совершил столкновение с патрульным автомобилем, но и столкновение его не останавило.

Один из инспекторов ДПС на безопасном участке автодороги (в соответствии с законом «О полиции», уточняют в пресс-службе) произвел несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. Но машина не остановилась. После этого полицейские несколько раз выстрелили по колесам движущейся "шестерки". На 82-м километре автодороги ВАЗ-2106 был остановлен.

У 22-летнего водителя, жителя Иглинского района медики установили алкогольное опьянение. Составлен протокол о правонарушении. Инспектор ДПС с травмами обратился в районную больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен из лечебного учреждения.

По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. Материалы о совершении наезда на сотрудника ГИБДД будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, отмечает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.