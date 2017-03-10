В Уфе на железной дороге построили современный пешеходный переход

Он разместился на станции Спортивная в черте столицы, сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.

В ходе реконструкции станции завершено строительство современного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Он оборудован световой и звуковой сигнализациями, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности.

Что касается в целом станции, то в ходе реконструкции здесь были возведены крытые остановочные павильоны с кассовыми залами и системой автоматизированной оплаты контроля и учета проезда пассажиров электропоездов. Сейчас, на завершающем этапе, ведется подключение основных коммуникаций. Планируется, что в эксплуатацию платформа будет полностью запущена во втором квартале.