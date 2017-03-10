В Уфе цыганки украли у пенсионерки золото, оставив «взамен» конфету

А для начала злоумышленницы представились знахарками, обещали снять порчу и вылечить пожилую женщину от всех болезней...

Как выяснили полицейские, 82-летняя уфимка сама впустила в квартиру "двух улыбчивых, приятных и весьма разговорчивых дам". Женщины - цыганки представились целительницами и пообещали быстро избавить ее от всех недугов.

Чтобы излечиться от болезней, требовалось собрать в платок все деньги и ювелирные украшения горожанки и спрятать в шкаф, что и сделала пенсионерка. После ритуала, «колдуньи» поспешили покинуть квартиру, заверив, что «все будет хорошо». Как только захлопнулась дверь, хозяка решила развернуть платок и обнаружила там конфету. Добычей аферисток стали золотые серьги, цепочка и четыре тысячи рублей, сообщает подробности преступления пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Приметы незваных гостей - цыганок установлены по описанию потерпевшей, заведено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут подозреваемых в афере.