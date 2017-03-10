В Нефтекамске начальник УЖХ осуждён за длинные сосульки

Городская прокуратура при проверке выявила нарушения в деятельности ООО «Управление жилищного хозяйства».

Организация не очищала крыши пяти многоквартирных домов от наледи. С кровли свисали сосульки и снежные навесы длиной более 30 сантиметров, в любой момент готовые обрушиться на прохожих.

По результатам рассмотрения административного дела начальник УЖХ оштрафован на 50 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены, сообщает прокуратура Нефтекамска.