Житель Октябрьского осуждён за нападение на полицейского

Городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным по статье «применения насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей».

В декабре прошлого года пьяный горожанин устроил скандал с соседями. На место прибыли стражи порядка и в ответ на их требование проследовать в отделение, злоумышленник нанес полицейскому удар по голове и плечу.

Суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, сообщает прокуратура Октябрьского.