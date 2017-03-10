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11.03.17 | 09:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ныне бывшего главного бухгалтера ООО «Мегастройсервис» и налогового инспектора, обвиняемых в даче и посредничестве в передаче взятки.
В мае прошлого года в компании проводилась выездная налоговая проверка. Желая занизить в справке суммы неуплаченных компанией налогов, ее главбух решила передать взятку в 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы. Посредником выступила налоговый инспектор, она была задержана сотрудниками УФСБ при вручении денег одному из проверяющих.
Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В ходе расследования уголовного дела на принадлежащие инспектору два жилых дома, земельный участок и две квартиры в Уфе стоимостью более 15 миллионов рублей наложен арест. Арест также наложен на автомобиль главбуха стоимостью более миллиона рублей, уточняет пресс-служба.
Автор: Марат САТТАРОВ
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