В Уфе налоговый инспектор предстанет перед судом за посредничество в передаче взятки

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ныне бывшего главного бухгалтера ООО «Мегастройсервис» и налогового инспектора, обвиняемых в даче и посредничестве в передаче взятки.

В мае прошлого года в компании проводилась выездная налоговая проверка. Желая занизить в справке суммы неуплаченных компанией налогов, ее главбух решила передать взятку в 200 тысяч рублей руководителю проверяющей группы. Посредником выступила налоговый инспектор, она была задержана сотрудниками УФСБ при вручении денег одному из проверяющих.

Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В ходе расследования уголовного дела на принадлежащие инспектору два жилых дома, земельный участок и две квартиры в Уфе стоимостью более 15 миллионов рублей наложен арест. Арест также наложен на автомобиль главбуха стоимостью более миллиона рублей, уточняет пресс-служба.