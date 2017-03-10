Буздякские огурцы отправили «налево» - в Москву

Полицейским Буздякского района поступило заявление от жителя Татарстана. По словам мужчины, через интернет он нанял водителя, который должен был перевезти в Курган восемь тонн купленных прямо из тепличного хозяйства огурцов. Но вместо Сибири зеленый товар оказался в Москве.

Мошенники ввели в заблуждение и водителя грузовика и самого предпринимателя. Он, кстати, понес немалый ущерб - около миллиона рублей.

Сотрудники полиции разыскали водителя грузовика. Тот пояснил. что ему позвонил некто, представившийся диспетчером. Он велел изменить маршрут. А предпринимателю сообщил, что грузовик сломан. Мол, потребуется некоторое время, чтобы починить автомобиль и доставить товар в Курган.

Тем временем грузовик с 8 тоннами буздякских огурцов благополучно добрался до Москвы. Их дальнейшая судьба неизвестна, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.