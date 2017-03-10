В Уфе аферистка завладела 100 тысячами рублей пенсионерки

Полицейские после обращения пенсионерки решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража", сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Уфимка 80 лет рассказала олицейским, что к ней в квартиру пришла неизвестная женщина, она представилась пенсионным работником и поведала бабушке, что в скором времени ее ждет прибавка к пенсии. Но для этого необходимо переписать номера всех имеющихся у хозяйки денежных купюр.

Обрадованная пенсионерка вытащила все свои сбережения – 100 тысяч рублей. В этот момент гостья пожаловалась на боль в животе, спросила разрешения сходить в туалет, а также налить ей в кружку воды. Как только пенсионерка вышла на кухню, женщина схватила деньги и выбежала из квартиры. Пожилой хозяйке ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.