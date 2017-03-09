Уфимец, напавший с ножом на директора бара, ждёт суда

Более полутора лет преступник скрывался от правосудия, но прошлой осенью сам пришел на допрос к следователю, сообщает пресс-служба следкома по республике.

По данным следствия, в феврале 2015 года мужчина со своими знакомыми выпивал в караоке-баре «Барин» по ул. Первомайской.

Когда наступило время закрываться, директор заведения попросил компанию покинуть бар. Нашему «герою» это не понравилось и он устроил драку.В ходе нее мужчина достал брелок-нож и более десяти раз ударил им директора кафе.

Супруга потерпевшего сумела разнять дерущихся, но буйному посетителю удалось убежать. Раненого директора удалось спасти только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Преступник долгое время скрывался, был объявлен в розыск. Только в сентябре 2016 года подозреваемый явился на допрос и частично признал свою вину. Сейчас он ждет суда.