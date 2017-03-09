|
|
НОВОСТИ
10.03.17 11:47
В Башкирии водитель предстанет перед судом за два ДТП, совершённых в пьяном состоянии
09.03.17 17:40
В Башкирии родители отсудили у больницы 1,7 миллиона за инвалидность, полученную их ребёнком при рождении
09.03.17 14:16
В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате
08.03.17 10:20
Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделенные на информатизацию медицины
08.03.17 00:24
Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли
|
10.03.17 | 16:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец, напавший с ножом на директора бара, ждёт суда
Более полутора лет преступник скрывался от правосудия, но прошлой осенью сам пришел на допрос к следователю, сообщает пресс-служба следкома по республике.
По данным следствия, в феврале 2015 года мужчина со своими знакомыми выпивал в караоке-баре «Барин» по ул. Первомайской.
Когда наступило время закрываться, директор заведения попросил компанию покинуть бар. Нашему «герою» это не понравилось и он устроил драку.В ходе нее мужчина достал брелок-нож и более десяти раз ударил им директора кафе.
Супруга потерпевшего сумела разнять дерущихся, но буйному посетителю удалось убежать. Раненого директора удалось спасти только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Преступник долгое время скрывался, был объявлен в розыск. Только в сентябре 2016 года подозреваемый явился на допрос и частично признал свою вину. Сейчас он ждет суда.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
|
AHOHC
AHOHC
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33