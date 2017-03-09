В Уфе пройдёт акция в помощь бездомным

Она будет организована 15 марта в Советском районе столицы.

В помощь лицам без определенного места жительства с 15.00 до 16.00 часов на улице Вокзальной, д.39А состоится акция «Право на жизнь». Ее цель – оказание срочной социальной помощи.

Лица, оставшиеся без средств к существованию, будут обеспечены продуктовыми наборами, одеждой, обувью, а также получат первую доврачебную медпомощь, сообщается на сайте городской администрации.