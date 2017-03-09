В Уфе молодой человек зарезал пенсионера за оскорбление его сожительницы

25-летнему горожанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «убийство», сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Уфимец вместе с сожительницей 6 марта был в гостях у 64-летнего знакомого. После пьянки хозяин стал оскорблять девушку, в ответ на что гость взял нож и нанес пенсионеру множественные удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, подозреваемый задержан.