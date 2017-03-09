Три человека предстанут перед судом за нападение и похищение в Уфе жителя Саратова

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двоих уфимцев 23 и 24 лет и 26-летнего дюртюлинца, обвиняемых по статьям «похищение человека» и «разбой», сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Ночью 6 марта 2016 года на улице 8 Марта злоумышленники в пьяном состоянии напали на 38-летнего жителя Саратова, избили его, отобрали телефон и часы и, погрузив в багажник ВАЗа четырнадцатой модели, перевезли в гаражный кооператив на улице Полярной. Там они продолжили избивать мужчину, требуя пин-коды банковских карт. Действия налетчиков пресекли сотрудники правоохранительных органов, однако один из них сбежал. Впоследствии он был объявлен в федеральный розыск и задержан в городе Туапсе Краснодарского края.

По делу проведены около 140 следственных и процессуальных действий. собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.