Хранение трёх граммов наркотиков привело уфимца к четырём годам колонии

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 35-летнего Олега Сиразетдинова, признанного виновным по статье «незаконное хранение наркотических средств».

В сентябре прошлого года полицейские при обыске горожанина изъяли из кармана его куртки 3,5 грамма синтетического наркотика. По словам задержанного, «синтетика» предназначалась для личного потребления.

Подсудимый признал вину, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.