В Бирске мать пострадавшего в ДТП ребёнка отсудила с виновника 180 тысяч рублей

Бирская межрайонная прокуратура поддержала в суде требования пострадавшего в ДТП ребенка и его матери о взыскании компенсации морального вреда.

В июне 2014 года пьяный водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2105 сбил семилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде по обочине дороги. Пострадавший был госпитализирован с различными переломами и находился в бессознательном состоянии шесть дней.

За причинение тяжкого вреда здоровью виновник был осужден к двум годам лишения свободы. Мать пострадавшего ребенка через суд добилась взыскания с ответчика 180 тысяч рублей, сообщает межрайонная прокуратура.