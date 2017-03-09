"Resbash"-В Бирске мать пострадавшего в ДТП ребёнка отсудила с виновника 180 тысяч рублей

15:31:18

НОВОСТИ
RSS
10.03.17 12:45
Хранение трёх граммов наркотиков привело уфимца к четырём годам колонии
10.03.17 12:37
В Бирске мать пострадавшего в ДТП ребёнка отсудила с виновника 180 тысяч рублей
10.03.17 12:31
В Башкирии мужчина сбросил с пятого этажа гостью сожительницы
10.03.17 12:22
Уфимец оштрафован на 20 тысяч за легализацию иностранцев
10.03.17 12:10
Житель Салавата приговорён к 13 годам колонии за сбыт наркотиков
10.03.17 11:55
В Башкирии директор обокрал свой салон сотовой связи
10.03.17 11:47
В Башкирии водитель предстанет перед судом за два ДТП, совершённых в пьяном состоянии
10.03.17 11:28
В Уфе комбинат выплатил 18 миллионов рублей задолженности по зарплате
10.03.17 11:09
В Хайбуллинском районе "партиец" - руководитель стал фигурантом уголовного дела
10.03.17 10:55
В Уфе состоится праздник «Велодетство-2017»
10.03.17 10:54
В Уфе в субботу пройдут сельхозярмарки
10.03.17 10:41
В Баймакском районе прошли зимние скачки
10.03.17 10:13
В Октябрьском водитель «семёрки» сбил девушку
10.03.17 10:12
Глава Башкирии подписал указ о выплате 300 тысяч рублей за первого ребенка
10.03.17 10:10
В Уфе определили претендента на звание худшего двора
09.03.17 17:45
Уфимка отдала за призрачного пекинеса 3 тысячи рублей
09.03.17 17:40
В Башкирии родители отсудили у больницы 1,7 миллиона за инвалидность, полученную их ребёнком при рождении
09.03.17 16:46
Новым главой Чекмагушевского района стал Реканс Ямалеев
09.03.17 16:39
В Уфе нашли скелетированные останки человека
09.03.17 16:31
Башкирские фермеры — четвертые в Поволжье
09.03.17 16:22
Фермеры Башкирии получат почти 200 миллионов рублей грантов
09.03.17 16:17
Башкирия улучшила свои позиции в ситуации с ОСАГО
09.03.17 15:05
Жители Башкирии могут до 1 апреля оформить льготы по налогам
09.03.17 14:56
В Уфе выполнена треть заявок, поступивших на карту ямочного ремонта
09.03.17 14:26
В Уфе бездомная женщина родила в подъезде
09.03.17 14:23
В Сипайлово коммунальные службы пытаются спасти затопленную парковку
09.03.17 14:16
В Уфе директор сети автозаправок не выплатил сотрудникам четыре миллиона рублей по зарплате
09.03.17 14:09
Уфимца будут судить за рейдерский захват двух ЖЭУ
09.03.17 14:08
В Башкирии проведут занятия в школе для людей с больными почками
09.03.17 14:07
В Уфе заново обследуют на аварийность дом по Уфимскому шоссе, 4
09.03.17 13:31
В Уфе мужчина заблудился в лесу возле гостиницы
09.03.17 12:47
В Уфе отремонтируют канатную дорогу
09.03.17 12:35
В Нуримановском районе только обязательные работы напомнили алиментщику о долге
09.03.17 12:29
У стерлитамакской колонии-поселения № 6 появился свой талисман
09.03.17 12:26
Депутаты Уфы предложили внедрить «электронные кладбища»
09.03.17 11:56
В «Салавате Юлаеве» сменили правление клуба
09.03.17 11:22
В Уфе организатор пассажирских перевозок оштрафован на 75 тысяч рублей
09.03.17 11:13
Suzuki отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
09.03.17 11:07
В Уфе по вине водителя, лишённого прав, пострадала 29-летняя девушка
09.03.17 10:58
В Дюртюлинском районе под колёсами Daewoo погиб 20-летний пешеход
09.03.17 10:54
В Башкирии назвали лауреата премии имени Хадии Давлетшиной
08.03.17 10:20
Глава Башкирии не понимает, куда делись деньги, выделенные на информатизацию медицины
08.03.17 10:06
Рустэм Хамитов: санатории акционируются для того, чтобы ликвидировать их отставание
08.03.17 00:24
Житель Туймазинского района получил три года колонии строгого режима за сбор дикой конопли
08.03.17 00:08
В Уфе арестован заместитель столичного главы
08.03.17 00:03
В Башкирии прокуратура «поспособствовала» увольнению двух министерских замов
07.03.17 15:24
Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с праздником Весны
07.03.17 15:09
Жителя Сибая ранили за придирки к гражданской жене и сыну
07.03.17 14:49
В Хайбуллинском районе коммунальщикам задолжали свыше 1,3 миллиона рублей
07.03.17 14:40
В Башкирии гость задушил хозяина дома
07.03.17 14:17
К акции "100 инвестпроектов - к 100-летию Башкортостана" присоединился ещё один партнёр
07.03.17 14:15
Уфимец выиграл у мэрии суд по поводу некачественной очистки снега
07.03.17 12:33
Житель Дуванского района избил гостя до полусмерти молотком
07.03.17 12:16
В Уфе перед судом предстанет любительница кожаных плёток
07.03.17 11:59
В Дуванском районе водитель ВАЗа сбил пьяного пешехода
ЕЩЁ НОВОСТИ