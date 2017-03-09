В Башкирии мужчина сбросил с пятого этажа гостью сожительницы

Мелеузовский межрайонный суд признал 27-летнего Максима Шевыркина виновным по статье «убийство».

В августе прошлого года сожительница Шевыркина пригласила в гости 30-летнюю коллегу. Во время пьянки между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, а когда гостья стала заступаться за знакомую, мужчина избил ее и сбросил с балкона пятого этажа.

Потерпевшая скончалась в реанимационном отделении больницы. Двое ее детей, младшему из которых четыре года, остались сиротами.

Подсудимый не признал вины. Суд приговорил его к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима и обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, сообщает Мелеузовская межрайонная прокуратура.