Уфимец оштрафован на 20 тысяч за легализацию иностранцев

Мировой судья по Ленинскому району столицы вынес приговор в отношении 43-летнего уфимца по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

В мае и сентябре 2016 года горожанин по просьбе знакомого прописал у себя пятерых граждан Узбекистана и Таджикистана. Таким образом, было легализовано их пребывание в России, однако на деле иностранцы проживали в других местах.

Подсудимый признал вину. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Иностранные граждане сняты с миграционного учета, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.