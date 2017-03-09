Житель Салавата приговорён к 13 годам колонии за сбыт наркотиков

Городской суд вынес приговор в отношении 24-летнего Максима Ничипуренко, признав его виновным по статьям «незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В июне прошлого года молодой человек продал дозу «спайса» местному жителю за 500 рублей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре и осмотре по месту жительства в общей сложности были изъяты еще 3,57 грамма наркотиков – «спайса» и «гашиша».

Подсудимый не признал вины. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Салавата.