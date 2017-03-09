В Башкирии директор обокрал свой салон сотовой связи

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор в отношении 26-летнего Дениса Александрова по статье «растрата вверенного имущества в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Александров, являясь директором магазина ООО «Евросеть-Ритейл», с июля по сентябрь прошлого года перевел со счетов магазина 1,2 миллиона рублей неустановленному лицу. Хищение было выявлено после ревизии. Как впоследствии пояснил подсудимый, получатель денег обещал за данную сумму помочь в улучшении его кредитной истории и получении крупного банковского займа.

В ходе следствия на имущество злоумышленника стоимостью 150 тысяч рублей наложен арест. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также обязал возместить материальный ущерб.