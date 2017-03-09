В Башкирии водитель предстанет перед судом за два ДТП, совершённых в пьяном состоянии

Дюртюлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

В феврале 33-летний мужчина направился из Дюртюлей в село Старосултанбеково за рулем ВАЗ-2115 в пьяном состоянии. По пути он сбил на остановке 41-летнюю женщину, которая стояла вместе с трехлетней дочерью. Потерпевшую, которая от сильного удара потеряла сознание, отбросило на крышу машины.

Злоумышленник не остановился и проехал более трех километров до села, где въехал в стоявший на обочине автомобиль. Находившаяся на крыше авто пострадавшая упала в сугроб. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию. Женщина с переломами, квалифицирующимися как тяжкий вред здоровью, была госпитализирована.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.