В Уфе комбинат выплатил 18 миллионов рублей задолженности по зарплате

Сделано это было после вмешательства прокуратуры Ленинского района.

ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» не выплатило за декабрь прошлого года более 18 миллионов рублей, оставив без денег 888 сотрудников. После внесения представления в адрес директора работникам полностью выплатили деньги.

Учитывая, что ранее гендиректор допускал нарушения при оплате труда, в отношении него было возбуждено административное дело по статье «нарушение трудового законодательства», по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.