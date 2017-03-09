Уфимка отдала за призрачного пекинеса 3 тысячи рублей

Женщина стала жертвой интернет афериста, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Жительница столицы хотела завести четвероногого друга и в поисках его нашла объявление в интернете о продаже пекинеса за три тысячи рублей. После продолжительной переписки она перевела на счет продавца три тысячи рублей, после чего контакты с ним оборвались.

Потерпевшая обратилась в полицию. Теперь стражи порядка устанавливают личность держателя карты, на которую были перечислены деньги.